New York'taki BM'de düzenlenen programla Nekbe'nin 78. yılı anıldı

BİRLEŞMİŞ İsrail'in 15 Mayıs 1948'de Filistinlilere yönelik işlediği suçları ifade eden Nekbe'nin (Büyük Felaket) 78. Yılı, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Merkezinde düzenlenen özel bir programla anıldı.

BM Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi tarafından düzenlenen program, BM yetkililerini, diplomatları ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.

Programın açılışında konuşan BM Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock, Nekbe ile 1948'ten bu yana Filistin halkının yerinden edildiğini belirterek "Bu, nesiller boyu ve binlerce kilometre boyunca süren bir acı. Bu acıya ancak anlamlı bir adalet çare olabilir. Ne yazık ki, bu acı bugüne, bu dakikaya kadar sürüyor." dedi.

Baerbock, Gazze'de ve işgal altındaki Batı Şeria'da durumun "kırılma noktasına" geldiğini belirterek BM'ye üye devletlerden Filistin'deki gelişmeleri "gözlerden uzak tutmama" ve Filistin sorununa adil ve kalıcı çözüm çabalarını sürdürme çağrısında bulundu.

"Bu, dünyanın en uzun süren mülteci krizidir"

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mohamed Khaled Khiari ise "Her yıl bu anma töreni bize Nekbe'nin sadece tarihi bir olay olmadığını hatırlatıyor. Bu, dünyanın en uzun süren mülteci krizidir; acı verici bir şekilde çözümsüz kalmış, Filistin halkının kimliğini, yaşamlarını ve adalet ve kendi kaderini tayin etme arayışını şekillendirmiştir." diye konuştu.

Khiari, Filistin topraklarında acının hala devam ettiğine işaret ederek "Gazze'deki durum bugün ciddi boyutlarda bir felakettir. 7 Ekim 2023'teki saldırılardan bu yana, savaşın yol açtığı yıkım şaşırtıcı boyutlardadır." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkese rağmen sivillerin öldürülmeye ve yerlerinden edilemeye devam ettiğini vurgulayan Khiari, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsrailli şiddetine yönelik cezasızlığın sürdüğünü kaydetti.

"Nekbe'nin küllerinden doğduk"

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM'deki anma programı için gönderdiği özel mesajı okudu.

Mesajda Abbas, Nekbe'nin, Filistin halkının hafızasında ve vicdanında her zaman acı verici, derin ve kalıcı bir etki bıraktığını belirterek "Siyonist hareketin iddiasının aksine 1948'de Filistin'den göç etmedik, gönüllü olarak ayrılmadık, zorla ve baskıyla kovulduk." dedi.

Abbas, BM'de düzenlenen Nekbe programının, Filistin halkının topraklarına bağlılığının bir teyidi olduğunu belirterek "İsrail, varlığımızı hiç var olmamış gibi silip zenginliğimizi, mirasımızı ve kültürümüzü çalabileceğine inanıyordu. Ancak biz direndik, Nekbe'nin küllerinden doğduk ve BM ve tüm dünya kendi kaderimizi tayin etme hakkımızı tanıyana kadar mücadele ettik." diye konuştu.

İsrail'in, yasa dışı işgal gücü olarak Filistin halkına karşı suç işlemeye devam ettiğini vurgulayan Abbas, Gazze'deki yıkıma ve Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddete dikkati çekti.

Abbas, "İsrail, ayrıca hükümet kurumlarımızın çalışmalarını baltalamak amacıyla 5 milyar dolardan fazla parayı alıkoyarak fonlarımızı yağmalıyor, zenginliğimizi, suyumuzu ve kaynaklarımızı yağmalıyor." dedi.

İsrail'in tüm baskılarına rağmen kararlılıklarından vazgeçmeyeceklerini söyleyen Abbas, "Nekbe'nin hatırası bilincimizde canlı kalacak ve işgal sona erene, özgürlük ve bağımsızlık elde edilene kadar halkımız için yol gösterici bir ışık ve motivasyon kaynağı olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Nekbe (Büyük Felaket) olayı

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında 1 milyona yakın Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi. Siyonist çeteler, 70'ten fazla katliam yaptı ve bu olaylarda 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.