BM: 2026'da Batı Şeria'da tüm yaralanmaların yaklaşık yüzde 55'ini yerleşimci saldırıları oluşturdu

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin saldırılarının, 2026 yılında meydana gelen yaralanmaların yaklaşık yüzde 55'ini oluşturduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Filistin'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin yaralanmalarının başlıca nedenlerinden birinin, Filistin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin saldırılarının olduğunu belirten Dujarric, "Bu saldırılar 2026 yılında meydana gelen yaralanmaların yaklaşık yüzde 55'ini oluşturdu." dedi.

Dujarric, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeybatısındaki Filistin topraklarında bulunan "Givat Zeev" yerleşim yerini "kente" dönüştürme kararının, Filistin topraklarının uluslararası hukuk kapsamındaki statüsünü değiştirmeyeceğini belirterek, "Genel Sekreter, Doğu Kudüs ve buna bağlı tüm altyapı da dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin yasal geçerliliğinin olmadığını ve bunların uluslararası hukukun ve ilgili tüm BM kararlarının açık ihlali olduğunu yinelemektedir." ifadelerini kullandı.

İsrail Ordusu Merkez Komutanı General Avi Bluth, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeybatısında yer alan Givat Zeev isimli yasa dışı yerleşim yerini kente dönüştürme yönünde bir kararı imzalamıştı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de söz konusu kararın yerleşimi pekiştirme ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasını engelleme adımları kapsamında alındığını söylemişti.