Bm: Afganistan 2030'a Kadar 25.000 Kadın Öğretmen ve Sağlık Çalışanını Kaybedebilir

KABİL, 28 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afganistan'ın hayati öneme sahip kamu hizmetlerinde ciddi ve giderek artan bir kadın işgücü sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi. UNICEF, kız çocuklarının eğitimi ve kadınların istihdamına yönelik mevcut kısıtlamalar kaldırılmadığı takdirde ülkenin 2030 yılına kadar 25.000'den fazla kadın öğretmen ve sağlık çalışanını kaybedebileceğini belirtti.

UNICEF, bu durumu yaklaşan iki yönlü bir kriz olarak tanımladı. Bunlardan ilkinin, eğitimli kadın profesyonellerin iş hayatından kopması olduğu ifade edildi. İkinci krizin ise gelecek nesil kız çocuklarının ortaöğretim ile yükseköğretimden sistematik biçimde dışlanması ve bu dışlanma nedeniyle işgücü kaybının yeni mezunlarla telafi edilememesi olduğu kaydedildi.

UNICEF verilerine göre ülke, 2020'li yılların sonuna kadar yaklaşık 20.000 kadın öğretmen ve 5.400 sağlık çalışanını kaybetme riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Afganistan'da Eylül 2021'de kız çocuklarının ortaöğretime devam etmesinin yasaklanmasından bu yana bir milyondan fazla öğrenci eğitim hakkından mahrum kaldı. Yasağın 2030 yılına kadar sürmesi halinde bu sayının iki milyonu aşması bekleniyor.

Ülkede halihazırda kız çocuklarının 6. sınıftan sonra okula devam etmesi ve kadınların üniversiteye gitmesi ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmış durumda.

UNICEF, Afganistan yönetimine kız çocuklarına yönelik eğitim yasağını derhal kaldırma çağrısı yaparken, uluslararası toplumu da Afgan kız çocuklarının eğitim hakkı başta olmak üzere temel haklara verilen desteği sürdürmeye çağırdı.

