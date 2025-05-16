BM, 2024'te Silahlı Çatışmalarda 56 Bin Kayıp Vakası Tespit Etti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten sorumlu yetkili Khaled Khiari, yalnızca 2024 yılında silahlı çatışmaların yaşandığı bölgelerde 56 bin kişinin kaybolduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Khiari, BM Güvenlik Konseyi'nde, (BMGK) "Silahlı Çatışmalarda Sivillerin Korunması" başlığıyla düzenlenen oturumda, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) raporunda yer alan bilgileri paylaştı.

Khiari, 2019 yılında Güvenlik Konseyi'nin 2474 sayılı kararının kabul edilmesinden bu yana, silahlı çatışma bölgelerinde kayıp olarak bildirilenler de dahil olmak üzere çatışmalardan etkilenen kişi sayısının artmaya devam ettiğini söyledi ve ICRC raporlarında yalnızca 2024 yılı içinde 56 bin yeni kayıp vakasının yer aldığını söyledi.

"Çatışmalarda kaybolan kişiler için kapsamlı bir sayı yok." diyen Khiari, ancak durumun "yeterince vahim olduğunun" bilindiğini belirtti.

Khiari, Gazze'de esir tutulan ABD-İsrail çifte vatandaşı Edan Alexander'ın serbest bırakılmasını "umut verici bir gelişme" olduğunu kaydetti.

Gazze'de hala tahmini olarak 58 İsrailli esirin olduğuna inandıklarını belirten Khiari, Filistin tarafında ise çocuklar dahil binlerce insanın kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Genel Sekreter Yardımcısı, "Ekim 2023'ten bu yana İsrail yetkilileri tarafından gözaltına alınan ve çoğu hala kayıp olan binlerce Filistinliyle ilgili ciddi endişeler de devam ediyor." dedi.