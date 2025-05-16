BM, 2024'te Silahlı Çatışmalarda 56 Bin Kayıp Vakası Tespit Etti

BM, 2024'te Silahlı Çatışmalarda 56 Bin Kayıp Vakası Tespit Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, 2024 yılı içinde silahlı çatışmalar nedeniyle 56 bin kişinin kaybolduğunu açıkladı. ICRC raporlarına göre, bölgelerde kayıp olanların sayısı artmaya devam ediyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten sorumlu yetkili Khaled Khiari, yalnızca 2024 yılında silahlı çatışmaların yaşandığı bölgelerde 56 bin kişinin kaybolduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Khiari, BM Güvenlik Konseyi'nde, (BMGK) "Silahlı Çatışmalarda Sivillerin Korunması" başlığıyla düzenlenen oturumda, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) raporunda yer alan bilgileri paylaştı.

Khiari, 2019 yılında Güvenlik Konseyi'nin 2474 sayılı kararının kabul edilmesinden bu yana, silahlı çatışma bölgelerinde kayıp olarak bildirilenler de dahil olmak üzere çatışmalardan etkilenen kişi sayısının artmaya devam ettiğini söyledi ve ICRC raporlarında yalnızca 2024 yılı içinde 56 bin yeni kayıp vakasının yer aldığını söyledi.

"Çatışmalarda kaybolan kişiler için kapsamlı bir sayı yok." diyen Khiari, ancak durumun "yeterince vahim olduğunun" bilindiğini belirtti.

Khiari, Gazze'de esir tutulan ABD-İsrail çifte vatandaşı Edan Alexander'ın serbest bırakılmasını "umut verici bir gelişme" olduğunu kaydetti.

Gazze'de hala tahmini olarak 58 İsrailli esirin olduğuna inandıklarını belirten Khiari, Filistin tarafında ise çocuklar dahil binlerce insanın kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Genel Sekreter Yardımcısı, "Ekim 2023'ten bu yana İsrail yetkilileri tarafından gözaltına alınan ve çoğu hala kayıp olan binlerce Filistinliyle ilgili ciddi endişeler de devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Gözler İstanbul'da! İşte Ukrayna-Rusya müzakerelerinin tüm detayları

Nefesler tutuldu, gözler İstanbul'da! İşte tarihi zirvenin detayları
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı

Caddeleri sel bastı, araçlar sulara kapıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi

Ancelotti gider gitmez Madrid'den Mourinho'ya telefon
Cengiz Ünder, MLS'te fırtına gibi! Haftanın takımına seçildi

MLS'te herkes Cengiz Ünder'i konuşuyor! Fırtına gibi esti
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Başkan adayı mı olacak? Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe iddialarına net yanıt

Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe iddialarına net yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.