BluTV yeni sezon lansmanı düzenledi

Dijital platform Blutv, yeni sezonu kutlamak amacıyla lansman düzenledi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, oyuncular ve medya sektöründen isimlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik Mandarin Oriental Bosphorus'ta gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BluTV CEO'su Deniz Şaşmaz Oflaz, "İstikrarlı şekilde yükselen başarı grafiğimizin arkasında BluTV ailesinin genç ve dinamik ekibi olduğu kadar yine siz değerli partnerlerimiz, iş ortaklarımız, oyuncularımız, kısacası bu gece burada bizimle olan tüm katılımcıların payı var." ifadelerini kullandı.