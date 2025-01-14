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ABD'li bakanın son konuşmasına Gazze protestosu damgası vurdu: Soykırım bakanı

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dış politika konuşması sırasında Gazze'deki ölümlerden sorumlu tutulmasıyla protesto edildi. Göstericiler, Blinken'a 'soykırım bakanı' ve 'sizi affetmeyeceğiz' sloganlarıyla tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görevinin son dış politika konuşmasını yaparken "soykırım bakanı" ve "sizi affetmeyeceğiz" sloganlarıyla protesto edildi.

4 YILLIK DIŞ POLİTİKASINI DEĞERLENDİRDİ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Washington'da düşünce kuruluşu Atlantic Council'da katıldığı programda Biden yönetiminin 4 yıllık dış politikasını değerlendirdi.

"SAVAŞ YANLISISINIZ, CANAVARSINIZ"

Konuşması sırasında ayağa kalkarak Blinken'a seslenen gösterici, ABD'nin Gazze'de binlerce çocuğun ölümünden sorumlu olduğunu kaydederek, "soykırım bakanı" ve "sizi affetmeyeceğiz, bunları unutmayacağız" diye bağırdı.

Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan göstericinin ardından kısa süre sonra ayağa kalkan bir başka gösterici de benzer şekilde Gazze'deki soykırıma desteği nedeniyle Blinken'a sert tepki gösterdi.

Blinken'a "savaş yanlısısınız, canavarsınız" ve "soykırım bakanı" diye seslenen gösterici de güvenlik görevlileri tarafından salondan dışarı çıkarıldı.

ABD'li bakanın son konuşmasına Gazze protestosu damgası vurdu: Soykırım bakanı
Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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