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Blinken'in Kongre Oturumunda Gazze Protestosu

Blinken'in Kongre Oturumunda Gazze Protestosu
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kongre'de katıldığı oturumda Gazze'deki İsrail soykırımına verdiği destek nedeniyle protesto edildi. Göstericiler, bakanı 'Soykırım bakanı' ve 'Kanlı Blinken' gibi sloganlarla eleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kongrede katıldığı oturumda, ABD'nin Gazze'deki İsrail soykırımına verdiği destek nedeniyle protesto edildi.

Bakan Blinken, Temsilciler Meclisinde düzenlenen Afganistan oturumuna katıldı.

Blinken, konuşmasına başladıktan kısa süre sonra elinde Gazze ile ilgili mesajın yer aldığı pankartı tutan gösterici, "Soykırım bakanı" ve "Gazze kasabı" sloganları atarak Bakan'ı protesto etti.

Güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarılan göstericinin ardından konuşmasına devam eden Blinken, bir süre sonra bir başka göstericinin protestosuyla karşılaştı.

"Kanlı Blinken" ve "Gazze'de çocukları öldürmeyi bırakın" diye bağıran bu gösterici de güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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