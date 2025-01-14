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Blinken: Gazze'de Ateşkes Hamas'a Bağlı

Blinken: Gazze'de Ateşkes Hamas'a Bağlı
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının Hamas'ın kabulüyle mümkün olacağını vurguladı. Müzakerelerin devam ettiğini ve bağımsız bir Filistin devletinin gerekliliğini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının Hamas'a bağlı olduğunu ifade etti: "Top Hamas'ın sahasında. Kabul ederlerse anlaşma tamamlanmaya ve uygulanmaya hazır."ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşma sağlanmasının Hamas'a bağlı olduğunu belirtti.

Blinken, Salı günü yaptığı açıklamada "Top Hamas'ın sahasında. Kabul ederlerse anlaşma tamamlanmaya ve uygulanmaya hazır" ifadelerini kullandı. Blinken'in açıklaması, arabulucu Katar'ın müzakerelerin son aşamaya geldiğini duyurmasından saatler sonra geldi.

Katar, ABD ve Mısır'ın barış çabaları sürüyor

Yaklaşık 15 aydır devam eden savaşın sonlandırılması için Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda aylardır müzakereler yapılıyor. Ancak şimdiye kadar bir ilerleme sağlanabilmiş değil. Ocak ayında Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlatılan görüşmeler, taraflar arasında uzun süredir devam eden çıkmazı çözmeyi hedefliyor.

Blinken'den bağımsız Filistin Devleti çağrısı

Blinken, Gazze'de kalıcı bir çözüm için İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın birleşmesini ve reforme edilmiş bir Filistin Yönetimi liderliğinde yönetilmesini kabul etmesi gerektiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı ayrıca İsrail'in, bağımsız bir Filistin devleti için şartlı ve takvime bağlı bir planı kabul etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Savaşın sona ermesinin ardından Gazze'nin sivil idaresinde Filistin Yönetimi'nin de yer alması gerektiğini vurgulayan Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası ortakların ise geçiş döneminde destek sağlayabileceğini kaydetti.

Ölü sayısı 46 bini aştı

Gazze'de Hamas kontrolündeki Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İsrail'in askeri operasyonlarında şimdiye kadar 46 bin 640'tan fazla kişinin öldüğünü açıkladı. Ancak bu veriler bağımsız kaynaklarca doğrulanabilmiş değil. İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri harekatı ise yoğun bir şekilde devam ediyor.

Gazze Savaşı neden çıktı?

Gazze savaşı, 7 Ekim 2023'te Hamas ve müttefik gruplarının İsrail'e düzenlediği saldırıyla başladı. İsrail verilerine göre, bu saldırılarda bin 210 kişi hayatını kaybetti ve 251 kişi rehin alınarak Gazze Şeridine kaçırıldı. İsrail ordusuna göre, Gazze'de hala 94 rehine bulunuyor. 34 rehinenin ise öldüğü varsayılıyor.

AFP / TY,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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