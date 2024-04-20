Bizim Radyo Televizyonu'nun 29. yıl dönümü kutlandı

Merkezi Karabük'te bulunan Bizim Radyo Televizyonu (BRTV), kuruluşunun 29. yıl dönümünü kutladı.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Vali Mustafa Yavuz, BRTV'nin 1995'ten bu yana Karabük'ün sesini ve ruhunu objektif habercilik anlayışıyla halka yansıttığını söyledi.

Medya ve televizyonun toplumları şekillendirmede, önemli bir güç olduğunu vurgulayan Yavuz, "BRTV bu gücü etik ve sorumlu bir şekilde kullanarak, başarıyla Karabük'ün ve bölgemizin sesini dünyaya duyurmuştur. Özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız için BRTV, köklerine ve öz kültürlerine bağlılıklarını canlı tutmada bir köprü görevi üstlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da BRTV'nin 29 yıllık yayın hayatı boyunca, Karabük ve bölgenin sesi olmanın gururunu yaşadığını belirterek, BRTV'nin kaliteli yayıncılık anlayışıyla çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya ise televizyonun kuruluş sürecini ve çalışmalarını anlattı.

Program 29. yıl dönümü pastasının kesilmesiyle sona erdi.

Programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz da katıldı.