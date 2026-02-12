Bitlis ve Van'da Yoğun Kar Yağışı: Yüzlerce Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

BİTLİS ve Van kırsalında yoğun kar yağışı etkili oldu. Van'da 143 yerleşim yeri, Bitlis'te ise 62 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Bitlis'te günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Kent merkezindeki kar kalınlığı 15, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreyi buldu. Yoğun kar nedeniyle 62 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi'ne ait 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle yol açma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Kent merkezinde yoğun kar nedeniyle de park halindeki araçlar kara gömüldü.

Van'da ise kar yağışı kırsal kesimlerde etkili oldu. Gece boyunca etkisin artıran kar nedeniyle 46'sı mezra ve 97'si kırsal mahalle olmak üzere 143 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yoların açılması için Van Büyükşehir ve ilçe belediyeleri karla mücadele çalışması başlattı. Öte yandan kalın kar örtüsü nedeniyle de bazı bölgelerde çığ tehlikesinin bulunduğunu belirtti. Bitlis'te özellikle eğimi fazla olan bölgelerde yaşayan vatandaşların çığ düşmelerine karşı duyarlı olmaları istendi.