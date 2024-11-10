Üye Girişi
Haberler

Bitlis Valisi Karakaya, Köylerde Yol Çalışmalarını İnceledi

Bitlis Valisi Karakaya, Köylerde Yol Çalışmalarını İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Özel İdaresi tarafından yapılan sıcak asfalt ve kilitli parke taşı çalışmaları için Delikli Taş ve Çeltikli köylerinde incelemelerde bulundu. Vatandaşların konforlu ulaşımını önceliklendiren Karakaya, kaliteli hizmet sunma taahhüdünde bulundu.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Özel İdaresi tarafından yol çalışması yapılan köylerde incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

Merkeze bağlı Delikli Taş ve Çeltikli köylerine giden Karakaya, sıcak asfalt ve kilitli parke taşı çalışmalarının yapıldığı yolları inceledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'dan bilgi alan Karakaya, İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmete Götürme Birliği ile vatandaşların köylere daha kolay ve konforlu ulaşımı için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bu güne kadar çok güzel hizmetlerin yapıldığını, bundan sonra aynı hizmetleri sürdüreceklerini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Mümkün olduğunca kalıcı hizmet olması açısından sıcak asfaltı ve beton parkeyi önceliyoruz. Vatandaşlarımızın rahat ulaşımı önceliklerimiz arasında. 2025 yılı sezon hazırlıklarına şimdiden başladık. Mevsim şartları el verdiği sürece hızlı bir giriş yapacağız. Vatandaşımız devletine, hükümetine güveniyor ve daha kaliteli hizmet istiyor. Biz de elimizden geldiğince öncelik sırasına göre bu hizmetleri yerine getireceğiz. Vatandaşımızın hizmetlerin en iyisine layık olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede yoğun bir çalışma içinde olacağız"

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı

Milyonların kilitlendiği Erdoğan başkanlığındaki zirve sona erdi

 TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Öcalan' açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır

Kurtulmuş'tan "Öcalan" çıkışı: Türkiye'yi rahatlatır

 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi

Tepkilerin odağındaki belediyeden 10 Kasım ayıbına ilişkin açıklama
Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti

Cimbom sürprize izin vermedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI MAÇ İZLE! 10 Kasım FB-Sivasspor maçı nasıl izlenir? Fenerbahçe-Sivasspor maçı yayın bilgileri! Beşiktaş-Başakşehir maçı ilk 11'ler açıklandı! Beşiktaş-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ilk 11'ler açıklandı! Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? Recep İvedik 7 ne zaman ve nerede çekildi? Recep İvedik 7 konusu nedir, oyuncuları kimler? Olivier Ntcham kimdir, kaç yaşında ve nereli? Olivier Ntcham hangi takımlarda oynadı? Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle 10 Kasım! ATV Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Deha full HD bölüm izle! Deha 8. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI 10 KASIM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Galatasaray - Samsunspor maçından kareler! Galatasaray - Samsunspor maçından unutulmaz anlar… Victor Osimhen kaç golü var? GS-Samsunspor maç golleri izle! Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.