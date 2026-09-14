Bitlis Valisi Karakaya'dan 2026-2027 eğitim öğretim yılı mesajı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 2026-2027 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karakaya, mesajında, yeni eğitim öğretim yılına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitimin yalnızca akademik bilgi aktarımı olarak değil, öğrencilerin zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimlerini bütüncül şekilde ele alan bir anlayışla yürütüldüğünü ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız okullarına güvenle gitsin, anne babalarımızın gözü arkada kalmasın diye tüm tedbirlerimizi alarak evlatlarımıza huzurlu ve emniyetli bir eğitim ortamı hazırladık. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiamıza hayırlı, sağlıklı, verimli ve başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum."

Kaynak: AA