Haberler

Bitlis Valisi Karakaya'dan 2026-2027 eğitim öğretim yılı mesajı

Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 2026-2027 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 2026-2027 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karakaya, mesajında, yeni eğitim öğretim yılına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitimin yalnızca akademik bilgi aktarımı olarak değil, öğrencilerin zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimlerini bütüncül şekilde ele alan bir anlayışla yürütüldüğünü ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız okullarına güvenle gitsin, anne babalarımızın gözü arkada kalmasın diye tüm tedbirlerimizi alarak evlatlarımıza huzurlu ve emniyetli bir eğitim ortamı hazırladık. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiamıza hayırlı, sağlıklı, verimli ve başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
CHP butlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti

CHP'den sürpriz hamle! Kurultay sürecinin önü açıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ersun Yanal'dan İsmail Kartal'a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır

Yanal'dan F.Bahçe'yi karıştıracak sözler: Büyük bir zevkle kovacak
Uzun zamandır bekleniyordu! En sonunda düğmeye basıldı

Uzun zamandır bekleniyordu! En sonunda düğmeye basıldı
'Satıldı' itirafı sonrası Büşra bebek dosyasında baş döndüren gelişmeler

"Satıldı" itirafı sonrası Büşra bebekle ilgili baş döndüren gelişmeler
9 ayda 6 zam birden! Mutfak tüpünün fiyatını duyanlar şaşıp kalıyor

9 ayda 6 zam birden! Tüpün fiyatını duyanlar şaşıp kalıyor
Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği

Arda ve Vinicius'a olay kıyas!

Hayatının baharındaki sağlık çalışanı feci şekilde can verdi

Hayatının baharındaki sağlık çalışanı feci şekilde can verdi
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır

Vadi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır