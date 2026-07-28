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Vali Karakaya, Başsavcı Kandemir'i ziyaret etti

Vali Karakaya, Başsavcı Kandemir'i ziyaret etti
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, HSK kararnamesiyle Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Fazıl Kandemir'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi ve kurumlar arası iş birliğini görüştü.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Fazıl Kandemir'i ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Karakaya, Kandemir'e yeni görevinde başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kandemir de Vali Karakaya'ya iyi dilekleri ve ziyareti için teşekkür etti.

Görüşmede, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı.

Kaynak: AA
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