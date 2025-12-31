Haberler

Bitlis'te tarihi yapılar karla kaplandı

Bitlis'te tarihi yapılar karla kaplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te yoğun kar yağışı sonrası tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı. Dere Üstü Islah Projesi kapsamında gün yüzüne çıkarılan köprüler, Bitlis Kalesi, hamamlar ve camiler karla bütünleşerek güzel bir manzara oluşturdu.

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezindeki tarihi yapılar beyaza büründü.

"Dere Üstü Islah Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalarla ortaya çıkarılan tarihi 8 köprü ile Bitlis Kalesi, hamamlar ve camiler karla kaplandı.

Kar örtüsüylü bütünleşen tarihi yapıların ortaya çıkardığı güzel manzara dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon! 25 ilde 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de mağazaları var! Kahve devi yüzlerce şubesini kapatıyor
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
Fenerbahçe'ye Süper Kupa öncesi çifte müjde

Fenerbahçelileri havalara uçuran haber
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi