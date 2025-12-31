Bitlis'te tarihi yapılar karla kaplandı
Bitlis'te yoğun kar yağışı sonrası tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı. Dere Üstü Islah Projesi kapsamında gün yüzüne çıkarılan köprüler, Bitlis Kalesi, hamamlar ve camiler karla bütünleşerek güzel bir manzara oluşturdu.
Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezindeki tarihi yapılar beyaza büründü.
"Dere Üstü Islah Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalarla ortaya çıkarılan tarihi 8 köprü ile Bitlis Kalesi, hamamlar ve camiler karla kaplandı.
Kar örtüsüylü bütünleşen tarihi yapıların ortaya çıkardığı güzel manzara dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel