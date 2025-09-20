Bitlis'teki Kazımpaşa İlkokulu Restore Edilerek Yeniden Açıldı

Bitlis'te, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan ve "İlk Mektep" adıyla tanınan Kazımpaşa İlkokulu, aslına uygun restore edilerek hizmete açıldı.

Kentte 1925-1926 eğitim-öğretim döneminde hizmet vermeye başlayan ve şehrin eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olan Kazımpaşa İlkokulu'nun yenilenmesi amacıyla restorasyon çalışması yürütüldü.

Eren Holding'in yürüttüğü proje kapsamında 20 Mayıs'ta başlatılan çalışmayla, Cumhuriyet tarihinin izlerini taşıyan ve Bitlis'in eğitim belleğinde önemli yer tutan okulun eskiyen ve tahrip olan bölümleri onarıldı.

Okul, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle yeniden eğitim öğretime açıldı.

Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, AA muhabirine, mezun oldukları okulun yıkılmasına gönüllerinin razı olmadığını söyledi.

Okulun kendileri için büyük anlam taşıdığını belirten Eren, şunları kaydetti:

"Bu okuldan mezun olduk, burada büyük hatıralarımız var. Okulumuzun böyle yıkılıp dökülmesine gönlümüz razı olmadı. Bazı değerli yöneticiler, burayı 'Eren Müzesi' adıyla bir müzeye dönüştürmeyi teklif etti. Ancak buna 'hayır' dedik, 'Burası eskiden hangi maksada hizmet ediyorsa, şimdi de aynı maksada hizmet etsin.' dedik. Burası bizim için bir nostalji oldu. Eskileri hatırlamak ve bu okulun yaşatılması için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonraki tüm hizmetlerini biz karşılayacağız. Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız da bu konuda bizleri teşvik etti. Ortaya gerçekten çok güzel bir eser çıktı."

Açılış törenine, Vali Ahmet Karakaya, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kurum amirleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.