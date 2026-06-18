Tatvan'da karayolu kenarında çıkan yangın paniğe neden oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol kenarına atılan lastiklerden çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Esentepe ile Karşıyaka mahalleleri arasında dereye atılmış araç lastikleri kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans, doğalgaz, elektrik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından kara yolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yapılan incelemede doğalgaz hattında sorun olmadığı anlaşıldı, tedbir amaçlı olarak bölgedeki elektrik enerji hattı kesildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.