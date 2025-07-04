Bitlis'te Yol Güvenliği İçin Duvar Çalışmaları Sürüyor

Bitlis'te yol güvenliğini artırmak için duvar çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşım güvenliğini artırmak ve yolların estetik görünüme kavuşmasını ağlamak için çalışma başlattı.

Yükseliş Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda yol kenarında duvar inşa edildi, Atatürk Mahallesi'nde ise yıkılan duvarın yerine yenisi yapıldı.

Yol güvenliğini artırmak için kent genelinde kalıcı ve nitelikli çalışmaların devam edeceği bildirdi.