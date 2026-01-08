Bitlis'te sis etkili oluyor

BİTLİS'te etkili olan yoğun sis nedeniyle düşen görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışı nedeniyle kapanan 294 köy yolundan 282'sinin ise ulaşıma açıldığı belirtildi.

Bitlis ve çevresinde gece etkisini artıran soğuk hava, sabah saatlerinde yerini yoğun sise bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte; özellikle Rahva bölgesindeki Bitlis-Tatvan kara yollarında görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji yetkilileri, özellikle Bitlis'ten Tatvan ve Güroymak yönüne seyahat edecek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğünü belirten yetkililer, bölgenin yarından itibaren yeniden yağışlı havanın etkisi altına gireceğini kaydetti.

282 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 294 köy yolunda 282'sinin ulaşıma açıldığını, 12 köy yolunda ise çalışmaların devam ettiği, çalışmaların İl Özel İdaresi'ne ait 10 ayrı şantiyede bulunan 90 personel ve 72 iş makinesi ile sürdürüldüğü belirtildi.