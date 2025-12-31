Haberler

Bitlis'te yüksek gerilim hattında zorlu kış mesaisi

Bitlis'te yüksek gerilim hattında zorlu kış mesaisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar ağır vasıtaların geçişine kapatıldı. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

BAZI YOLLAR AĞIR VASITALARIN GEÇİŞİNE KAPATILDI

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar ağır vasıtaların geçişine kapatıldı. Konuya ilişkin Bitlis Valiliği'nden açıklama yapıldı. Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı devlet yollarında ağır vasıta araçların geçişine geçici kısıtlama getirildiği belirtilerek, "Bölgemizde ve ilimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında; Baykan-Bitlis Devlet Yolu, Muş-Bitlis Devlet Yolu, Ahlat-Tatvan Devlet Yolu, Reşadiye-Tatvan Devlet Yolu üzerinde ağır vasıta araçların trafiğe çıkışına geçici olarak izin verilmeyecektir. Dolayısıyla TIR ve kamyon türü ağır vasıta araçların yola çıkmamaları gerekmektedir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları, kurallara riayet etmeleri ve dikkatli olmaları, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önemle duyurulur" denildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Trabzonspor'dan sonra Süper Kupa'nın ertelenmesi için bir başvuru daha

Trabzonspor'dan sonra bir başvuru daha! Süper Kupa oynanmayabilir
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hastaneye kaldırıldı
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var