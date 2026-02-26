Haberler

Bitlis'te kar etkili oldu

Bitlis'te aralıklarla etkili olan kar, kent merkezini beyaza bürüdü ve yaşamı olumsuz etkiledi. Belediye ve karayolları ekipleri, ulaşımdaki aksaklıkları önlemek için kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

Bitlis'te aralıklarla etkili olan karla kent merkezi beyaza büründü.

Kentte sabahtan itibaren aralıklarla devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Bazı kent sakinleri, iş yerlerinin önünde ve araçların üzerinde biriken karları temizledi.

Belediye ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için ana arterler başta olmak üzere mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürüttü.

Kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
