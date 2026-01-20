Haberler

Bitlis'te 211 köy ve mezra yolu kapandı; kar kalınlığı 152 santimetreye ulaştı

Bitlis'te 211 köy ve mezra yolu kapandı; kar kalınlığı 152 santimetreye ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 211 köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, kentteki kar kalınlığı 152 santimetreye kadar ulaştı. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 211 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, kentteki kar kalınlığı 152 santimetreye kadar ulaştı.

Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı, gece saatlerde etkisini arttırdı. Kardan dolayı 211 köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı kent merkezinde 152 santimetre, yüksek kesimlerde 2 metreyi aştı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Park halindeki araçların, tek katlı yapıların adeta kara gömüldüğü kentte belediye ekipleri de cadde ve sokakları açık tutmak için kar temizleme çalışması başlattı. Belediye çalışmalarını 50 iş makinesi ve 70 personelle yürütüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Motorine bu gece 1 lira 15 kuruş zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece okkalı bir zam geliyor
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı

Korkulan oldu! Abdi masayı devirdi, bölgeden silah sesleri yükseldi
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Singo Atletico Madrid maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Atletico Madrid maçına yetişebilecek mi? İşte yanıtı
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip

Türkiye devreye giriyor! 8 bin teröriste yol göründü