Bitlis'te yüksek gerilim hattında zorlu kış mesaisi

Güncelleme:
Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar ağır vasıtaların geçişine kapatıldı. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla belirli devlet yollarında ağır vasıta araçların trafiğe çıkışının geçici olarak yasaklandığı belirtildi.

BAZI YOLLAR AĞIR VASITALARIN GEÇİŞİNE KAPATILDI

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar ağır vasıtaların geçişine kapatıldı. Konuya ilişkin Bitlis Valiliği'nden açıklama yapıldı. Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı devlet yollarında ağır vasıta araçların geçişine geçici kısıtlama getirildiği belirtilerek, "Bölgemizde ve ilimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında; Baykan-Bitlis Devlet Yolu, Muş-Bitlis Devlet Yolu, Ahlat-Tatvan Devlet Yolu, Reşadiye-Tatvan Devlet Yolu üzerinde ağır vasıta araçların trafiğe çıkışına geçici olarak izin verilmeyecektir. Dolayısıyla TIR ve kamyon türü ağır vasıta araçların yola çıkmamaları gerekmektedir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları, kurallara riayet etmeleri ve dikkatli olmaları, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önemle duyurulur" denildi.

