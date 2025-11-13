Bitlis'te Yiyecek Arayan Tilki Kameralara Yansıdı
Bitlis'te bir tilki, kent merkezinde yiyecek ararken görüntülendi. Doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen tarafından kaydedilen anlar ilgiyle izlendi.
Beş Minare Mahallesi'nde yiyecek arayan tilki, doğa gözlemcisi, Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen tarafından kamera ile görüntülendi. Mahalle arasında bir süre yiyecek arayan tilki, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel