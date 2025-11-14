Haberler

Bitlis'te yaşayan Ahıska Türkleri sürgün yıllarını unutamıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan Ahıska Türkleri, aradan uzun zaman geçmesine rağmen sürgün yıllarını unutamıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan Ahıska Türkleri, aradan uzun zaman geçmesine rağmen sürgün yıllarını unutamıyor.

Vatanlarından 81 yıl önce sürgün edilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 9 yıl önce Türkiye'ye getirilerek Bitlis'in Ahlat ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, huzur içinde yaşamlarını sürdürüyor.

Sovyetler Birliği tarafından 14 Kasım 1944'te Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edilen aileler, yıllarca devam eden sürgünün ardından Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ahlat'ta yeni bir hayata başlayan Ahıska Türkleri, 81 yıl önceki acı dolu günleri ve yaşadıkları zorlukları hafızalarından silemiyor.

89 yaşındaki Bergüzel Hasan, sürgün döneminde çocuk olduğunu ve o yılları hiçbir zaman unutamadığını söyledi.

Çok zor ve acı dolu günler yaşadıklarını anlatan Hasan, şöyle konuştu:

"Bir gece bizi topladılar. Sürgün demediler, '3 günlük gidip geleceksiniz.' dediler. Hayvan taşınan vagonlara çıkardılar bizi. 45 gün demir vagonlarda soğukta gittik. Dedeler, neneler hasta oldu. Küçük pencereler vardı. Çocuk ölse o pencereden atıyorlardı, büyük olsa kapıdan. Herkesi farklı yerlerde indirdiler. Kırgızistan'da bir kısmını bıraktılar. Biz Özbekistan'da indik. Özbeklerin bir odasında kalıyorduk. Annemle pamuk işinde çalıştık. Çalıştığımızın yerine akşam süt alıyorduk. Para yok, ekmek yok. Sonra 'Özbekistan'dan da çıkacaksınız.' dediler. Büyüklerimiz Ukrayna'ya ve çeşitli yerlere giderek bizleri götürecek yer aradılar. Yemedik, içmedik, giymedik ev yaptık. Sonra Ukrayna'ya gittik. 32 yıl yaşadık. Orada da savaş başladı. Allah ömrünü uzun etsin ve dünya durdukça yaşasın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkı bize kucak açtı, buraya geldim."

"Sürgünde olan acı günleri ailemiz bize anlatırdı"

84 yaşındaki Kibriya Bekir ise sürgün döneminde 3 yaşında olduğunu ve acı dolu yılları hep ailesinden dinlediğini belirtti.

Dedesinin koltuğunun altına bir namazlık alarak yollara düştüğünü dile getiren Bekir, "Ailem, Türkiye diyince gözlerinden yaş dökülürdü. Onlar göremedi ama bana nasip oldu. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Buralara geldik çok şükür. Sürgün döneminde Özbekistan'a gittik. Orada da kötü olmadık. Allah razı olsun bize baktılar. Sürgünde olan acı günleri ailemiz bize anlatırdı. Sürgünde olanları hiç unutmadık. Çok insanımız şehit oldu. Allah rahmet etsin. Şu anda bayrağımız kapıda asılıdır. Burada yaşadığımıza çok memnunum. Allah'a şükürler olsun." dedi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Ahlat Temsilcisi Murat Resuloğlu da Ahlat'a yerleştikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Vatanlarına dönmenin sevincini yaşadıklarını belirten Resuloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ahıska Sürgünü'nün 81. yılındayız. O kadar yıl sonra ana vatanımızda, al bayrağın altındayız. Ahlat halkı ise ensar yaklaşımıyla bizi kabul etti. Babam sürgünde çok acılar yaşamıştı. Sonrasında Özbekistan'daki olaylar... Ben de o zaman 15-16 yaşlarındayım. Çok iyi hatırlıyorum. Ukrayna'ya geldik. Orada da zorluklar çektik ancak tekrar ayağa kalktık. Artık buradan bir yere gitmeyeceğiz. Burada ne yaparsak torunlarımız, çocuklarımız devam ettirecek. Allah başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ve himayesinde burada çok güzel ağırlandık."

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Astsubayı tekme tokat dövenlerden özür videosu! Sedat Peker detayı bomba

Astsubayı öldüresiye dövenlerden özür videosu! Sedat Peker detayı olay
Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba

Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği uygulanacak
Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü

Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Yasak aşk dehşeti! Cadde ortasında defalarca bıçakladı
Metrobüs durağında akıl almaz olay: Engelli vatandaş feci şekilde can verdi

Engelli vatandaş metrobüs durağında feci şekilde can verdi
Ünlü yıldıza Singapur'da hayran saldırısı, 'En nefret edilen trol' başrolde

Ünlü yıldıza Singapur'da hayran saldırısı
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.