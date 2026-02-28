Haberler

Süphan Dağı eteklerinde nesli tehlike altındaki vaşak görüntülendi

Güncelleme:
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteklerinde nesli tehlike altında olan bir vaşak, karla kaplı arazide görüntülendi. Kepçe operatörü, vaşağın yiyecek bulmak için köye inmiş olabileceğini belirtti.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesi Süphan Dağı eteklerindeki karla kaplı arazide, nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi.

Adilcevaz ilçe sınırlarında, 4 bin 58 metre yüksekliği ile bölgenin en önemli zirvelerinden biri olan Süphan Dağı eteklerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında ekipte görevli kepçe operatörü Yahya Karahan, Harmantepe köyünde kar örtüsü üzerinde ilerleyen vaşağı fark edip, cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde; nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşağın bir süre açık arazide ilerlediği, ardından gözden kaybolduğu görülüyor.

'İLK KEZ BU KADAR YAKINDAN GÖRDÜK'

Vaşağı ilk kez bu kadar yakından gördüklerini belirten Yahya Karahan, ağır kış şartlarının yaban hayatını olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Yoğun kar nedeniyle doğada yiyecek bulamayan vaşak, besin arayışıyla köye kadar inmiş olabilir" dedi.Yetkililer, yaban hayatının korunması açısından vatandaşların bu tür durumlarda hayvanlara zarar vermemesi ve durumu ilgili kurumlara bildirmesi gerektiğini vurguladı.

Haberler.com
