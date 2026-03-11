Haberler

Bitlis'te tünelde hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bitlis'te tünelde hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te, tünelde hafif ticari araçla çarpışarak takla atan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bitlis'te tünelde hafif ticari araçla çarpışarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Bitlis 8 Ağustos Tüneli'nde, sürücüleri öğrenilemeyen 26 AKR 113 plakalı otomobil, 12 AAG 700 plakalı hafif ticari araçla çarpışarak takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Rıdvan ve Hüseyin Tan, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...

Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi

İran, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi!
Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

4 ünlü telefon artık tarih oluyor
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi

İran, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi!
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı

Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı