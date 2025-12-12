Haberler

Bitlis'te trafik denetimleri yeni teknolojik cihazlarla yapılıyor

BİTLİS'te, yeni cihazlarla donatılan ekipler, trafik uygulamalarında, yapay zeka destekli yaka kameraları ve yeni alkolmetrelerle denetim yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla İçişleri Bakanlığı ve bölgedeki iş insanlarının da destekleriyle Bitlis Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na geçen günlerde 86 yeni araç alındı. Yeni araç ve ekipmanlarla donatılan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, artık trafik denetimlerini yeni teknolojik cihazlarla gerçekleştiriyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Uğur Altuntaş, yaka kameraları sayesinde her polis memurunun anlık görüntü alabilir hale geldiğini belirtti. Altuntaş, yaka kameralarının uygulama noktalarında şeffaflık da sağladığını belirterek, "Yaka kameralarının en büyük avantajı, yapay zeka destekli plaka tanıma ve yüz tanıma sistemlerinin bulunması. Plaka tanıma sistemi, uygulama noktasına yaklaşan araçların plakalarını otomatik olarak tarayıp veri tabanından aracın aranmasının olup olmadığını polis memuruna bildiriyor. Bu hem iş yükünü hem de vatandaşın bekleme süresini azaltıyor" dedi.

'GÜVEN DUYGUSU PEKİŞECEK'

Altuntaş, yüz tanıma sistemi sayesinde sahte kimlik ve ehliyet kullanımının hızlı şekilde tespit edildiğini, olası şaibelerin tamamen ortadan kalktığını söyledi. Yeni alkolmetrelerin fotoğraf çekme özelliğine sahip olduğunu da belirten Altuntaş, "Vatandaş alkolmetreyi üflediğinde cihaz fotoğrafını çekiyor. Olası itiraz durumunda bu fotoğraf mahkemeye delil olarak sunuluyor. Vatandaş fotoğraf çekildiğini gördüğünde şikayet etmeye gerek duymuyor. Bu da mahkemelerin yükünü azaltacak. Polis-vatandaş arasındaki güven duygusu daha da pekişecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sıkça dile getirdiği 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun' yaklaşımının da bu sistemlerle birlikte giderek azalacak" diye konuştu.

