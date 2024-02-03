Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te TIR'ın Dorsesinde 58 Kaçak Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bitlis'te jandarmanın durdurduğu bir TIR'ın dorsesinde, brandanın altına gizlenmiş Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı. 2 organizatör de gözaltına alındı.

BİTLİS'te, jandarmanın durdurduğu TIR'ın dorsesinde, brandanın altına gizlenmiş Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı. 2 organizatör de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis- Diyarbakır kara yolundaki Tanrıyar Karakolu uygulama noktasında, şüphe üzerine bir TIR'ı durdurup arama yaptı. TIR'ın brandayla kapalı dorsesinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptıkları belirtilen 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Bitlis Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Afganistan Bitlis Göçmen Gözaltı Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title