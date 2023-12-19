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Bitlis'te TIR Devrildi: Sürücü Yaralandı

19 Aralık 2023 14:09 Güncelleme: 14:10 Abone Ol

Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında, bir TIR devrildi ve sürücü yaralandı. AFAD ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.