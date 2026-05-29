Güroymak'ta bariyerlere çarpan tırdaki 2 kişi yaralandı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde tırın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde tırın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
İlçenin D300 kara yolunda sürücü öğrenilemeyen 56 AAJ 734 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Filit Gülelçin