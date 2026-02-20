Bitlis'te tefecilik operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı

Bitlis merkez ve Güroymak ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve şarjör, av tüfeği ve 4 dolu kartuş, 25 fişek, çok sayıda çek, senet ve adi sözleşme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 11'ine adli kontrol şartı uygulandı, 4'ü serbest bırakıldı.