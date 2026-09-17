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Bitlis'te silahlı içerik ve suç örgütlerini övücü paylaşımlar yapan 3 kişi tutuklandı

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Bitlis'te sosyal medyada silahlı içerikler ile suç örgütlerini övücü paylaşımlar yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bitlis'te sosyal medyada silahlı içerikler ile suç örgütlerini övücü paylaşımlar yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinde görevli ekipler, "suç ve suçluyu övme" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, sosyal medyada silahlı içerikler ve suç örgütlerini övücü nitelikte paylaşım yaptıkları tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması için kent merkezi ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla, biri de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyonda, 2 tabanca, ruhsatsız yivli tüfek, ruhsatsız av tüfeği ve 105 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA
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