Bitlis'te Şarampole Devrilen Otomobilde 1 Ağır Yaralı

Bitlis'te Abdullah Ula'nın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Batarya Kavşağı'nda Abdullah Ula idaresindeki 55 GY 626 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yaklaşık 15 metrelik şarampole devrilen otomobilde bulunan Ula ve yanındaki kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları otomobilden ekiplerin yardımıyla çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

