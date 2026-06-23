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Bitlis'te araçta 15 kilo esrar ele geçirildi: 3 tutuklama

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Bitlis'te polis ekiplerince durdurulan bir aracın yakıt deposunda 15 kilo 414 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

BİTLİS'te polis ekipleri tarafından durdurulan bir aracın yakıt deposunda 15 kilo 414 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkezde bulunan polis kontrol noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta gerçekleştirilen detaylı aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 20 paket halinde toplam 15 kilo 414 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutukladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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