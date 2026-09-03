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Hizan'da Otomobil Bahçeye Devrildi: 8 Yaralı

Hizan'da Otomobil Bahçeye Devrildi: 8 Yaralı
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Bitlis'in Hizan ilçesinde otomobilin istinat duvarını aşarak bahçeye devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde otomobilin istinat duvarını aşarak bahçeye devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Gökçimen Mahallesi'nde Leyla İnan yönetimindeki 34 AHD 36 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarını aşarak bahçeye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü İnan ile araçta bulunan Zehra Betül ve Necla İnan ile Müberra, Ebrar, Nurdan, Baver Mevlan ve Hüsna Yılmaz yaralandı.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan 8 yaralı, Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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