Bitlis'te otomobil takla attı: 1 yaralı
Tatvan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Tatvan ilçesindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Tatvan'dan Ahlat yönüne giden, plakası öğrenilemeyen M.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan sürücü M.A., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı