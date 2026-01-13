Haberler

Bitlis'te kardan 51 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Bitlis'te kar yağışı etkisini gösterirken, belediye ekipleri otobüs duraklarında kar temizleme çalışması gerçekleştirdi. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda vatandaşlar uyarıldı.

OTOBÜS DURAKLARI TEMİZLENDİ

Bitlis'te kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, belediye ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşanmaması için kentteki otobüs duraklarında kar temizleme çalışması yaptı. İş makineleri ve belediye işçilerinin küreklerle yaptığı çalışmada duraklardaki kar kütleleri temizlendi. Yetkililer, zorunlu olmadıkça vatandaşların yağışlı havada dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

Haberler.com

