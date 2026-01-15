Bitlis'te eğitime kar engeli

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında, merkez ilçe, Ahlat ve Tatvan ilçelerinde ise köylerde ve taşımalı kapsamındaki okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Hava sıcaklığının düşmesine bağlı aşırı buzlanma riskinin bulunduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 15 Ocak Perşembe günü Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerimizin genelinde tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde, merkez ilçemiz, Tatvan ve Ahlat ilçelerimizde ise köy okulları ve taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de idari izinli sayılacaktır."

Açıklamada, 24 saat esasına göre çalışan kurumlarda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi.