Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Bitlis Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskleri nedeniyle 13 Ocak 2026'da tüm eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, belirli gruplardaki kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, kent genelinde yer yer yoğun ve kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklığının düşmesine bağlı buzlanma riskinin de bulunduğunun bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak 13 Ocak 2026 Salı günü Bitlis genelinde tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu olan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de idari izinli sayılacaktır. 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır."

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
