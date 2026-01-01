Haberler

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis Valiliği, yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, belirli gruptaki kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği, aşırı soğuklara bağlı buzlanma riskinin bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 2 Ocak Cuma günü il genelindeki tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi

Çığ felaketinde umutlar tükendi, 2. günde yeni karar alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Diyarbakır'daki Öcalan mitingi ertelendi

DEM Parti'den dikkat çeken karar! Öcalan mitingini ertelediler
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü
Karlı yolda kontrolden çıkan kamyonet 2 çocuğa çarptı

Kartopu oynayan çocukların ölümden döndüğü anlar
Amsterdam'daki 150 yıllık kilise alevlere teslim oldu

150 yıllık kilise havai fişek kurbanı, yeni yıl gecesi kül oldu