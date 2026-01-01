Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği, aşırı soğuklara bağlı buzlanma riskinin bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 2 Ocak Cuma günü il genelindeki tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de idari izinli sayılacaktır."