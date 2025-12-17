Bitlis'te Okullara Bir Günlük Kar Tatili

(ANKARA) - Bitlis Valiliği, yoğun kar yağışı ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma riskinden dolayı, merkez ve Güroymak ilçelerine bağlı köyler ile taşımalı eğitim veren okullarda bugün eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Bitlis Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle okullara bir gün ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimizde devam eden mevcut kar yağışı, gece boyunca kar yağışı ihtimali ve sabah saatlerinde buzlanma riski beklenmektedir. Öğrenci ve çalışan vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 17 Aralık Çarşamba günü Bitlis Merkez İlçe ve Güroymak ilçesinde, köy okulları ile taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.