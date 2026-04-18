Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde Odyoloji Merkezi hizmete açıldı
Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi bünyesinde yenilenen Odyoloji Merkezi, törenle hizmete girdi. Vali Ahmet Karakaya, merkezin bölge halkına nitelikli sağlık hizmeti sunacağını açıkladı.
Açılışın ardından Vali Karakaya ve beraberindeki AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu hastaları ziyaret etti.
Programa, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene katıldı.
Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit