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Bitlis'te narkotik operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı

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Bitlis'te Narkotik ve İstihbarat ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 266,88 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bitlis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 266,88 gram sentetik uyuşturucu, 18,29 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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