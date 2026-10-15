Bitlis'te narkotik operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı

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Bitlis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 266,88 gram sentetik uyuşturucu, 18,29 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA