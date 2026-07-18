Bitlis'te mezarlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı
Bitlis'te Muştakbaba Mahallesi'ndeki mezarlıkta çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı ancak itfaiye ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerine sıçramayan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bitlis'te Muştakbaba Asri Mircatlık Mezarlığı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Muştakbaba Mahallesi'ndeki mezarlıktaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye, Bitlis Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın şiddetiyle geniş alana yayılan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Mezarlıkta soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Şener Toktaş