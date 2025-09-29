Haberler

Bitlis'te Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin hafif ticari araçla çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İlçe merkezinde A.C. idaresindeki 09 J 0730 plakalı motosiklet ile V.Y. yönetimindeki 33 AOE 657 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
