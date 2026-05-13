Hizan'da duvara çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde motosikletin istinat duvarına çarpması sonucu M.E. ve N.D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
M.E'nin idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Akdik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yolcu N.D, Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Alca