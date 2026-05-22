Bitlis'te Milli Aile Haftası programı düzenlendi

Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce "Milli Aile Haftası" dolayısıyla program yapıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen "2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı" vizyon belgesi kapsamında aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalar anlatıldı.

Milli Aile Haftası'nın öneminin vurgulandığı programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, ailenin, milli ve manevi değerlerin yaşatıldığı en güçlü yapı taşı olduğunu belirtti.

Karakaya, "Güçlü toplumun temeli güçlü aileden geçmektedir. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi adına önemli bir farkındalık oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

Programa, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Vali Yardımcısı Onur Yılmazer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
