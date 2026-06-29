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Bitlis'te mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelinin mide ve bağırsağından 62 parça halinde 502 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı. Şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde mide ve bağırsağında 502 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçede ekiplerce durdurulan yolcu otobüsünde yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Hastaneye götürülen şüphelinin çekilen röntgen ve tomografilerde, mide ve bağırsağında çok sayıda yabancı cisim olduğu belirlendi.

Yapılan tıbbi müdahaleyle şüphelinin mide ve bağırsağından 62 parça halinde 502 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
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