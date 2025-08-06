Bitlis'te Kurtuluş Konseri Düzenlendi

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Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü dolayısıyla Mevlana Parkı'nda düzenlenen konserde Elif Abalı, Arbane Grubu ve yerel sanatçılar sahne aldı. Konseri izleyenler neşeli anlar yaşadı.

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü dolayısıyla konser düzenlendi.

Mevlana Parkı'nda gerçekleştirilen konserde Elif Abalı, Arbane Grubu ve yerel sanatçılar sahne aldı.

Konseri izleyenler, şarkılara eşlik ederek keyifli vakit geçirdi.

Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Şirin Kurtulgu, konserin sonunda sahne alanlara plaket verdi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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