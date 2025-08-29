Bitlis’te Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor

Bitlis'te yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yaptığı açıklamada, kentin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkarmak ve şehir estetiğini güçlendirmek amacıyla başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

2021'de hayata geçirilen Kentsel Dönüşüm ve Dere Islahı Projesi kapsamında birçok tarihi köprü ve kültürel mirasın restore edildiğini belirten Tanğlay, şehir merkezindeki metruk binaların yıkımıyla kentin tarihi kimliğinin ortaya çıkarılmasına katkı sağlandığını ifade etti.

Projeyle modern yaşamla uyumlu, tarihi mirasa saygılı ve daha yaşanabilir bir şehir hedeflediklerini vurgulayan Tanğlay, şunları kaydetti:

"Bu dönüşüm, modern yaşamla bütünleşmiş tarihi bir şehir oluşturma hedefimizin önemli adımlarından biri. Kimlikli bir şehir, tarih kokan bir Bitlis hepimizin ortak dileği. Özellikle Gazibey Mahallesi Aynel Barut Cami çevresinde kent siluetini bozan ve güvenlik riski taşıyan metruk yapıların yıkımına başlandı."